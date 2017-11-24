KDJ Expert Advisor

Торговля по сигналам индикаторов iMA и iRSI. Сравниваем значения iMA на четырех барах. Индексы этих баров можно оптимизировать.

PS Magicas - три скользящих средних, которые задают цель и возможные входы.

Реализация словаря (ассоциативного массива) на MQL5 на основе CArrayObj и CList.