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Советники

KDJ Expert Advisor - эксперт для MetaTrader 5

yyy9991 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2436
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - yyy999, автор кода mq5 - barabashkakvn.

ВНИМАНИЕ! Для работы необходимо наличие скомпилированного индикатора "KDJ Indicator" в папке [data folder]\MQL5\Indicators\


Входные параметры

  • KDJ: M1 - параметр "M1" индикатора "KDJ Indicator";
  • KDJ: M2 - параметр "M2" индикатора "KDJ Indicator";
  • KDJ: KdjPeriod - параметр "KdjPeriod" индикатора "KDJ Indicator";
  • Lots - объем позиции;
  • Stop Loss - стоп лосс;
  • Take Profit - тейк профит;
  • Risk - процент риска на сделку от свободной маржи.

Советник рекомендуется запускать на таймфрейме H1 и выше.

Пример работы на EURUSD,H1:

KDJ Expert Advisor

KDJ Indicator KDJ Indicator

Осциллятор KDJ Indicator

GreenTrade GreenTrade

Торговля по сигналам индикаторов iMA и iRSI. Сравниваем значения iMA на четырех барах. Индексы этих баров можно оптимизировать.

PS Magicas - Three moving averages PS Magicas - Three moving averages

PS Magicas - три скользящих средних, которые задают цель и возможные входы.

CDictionary CDictionary

Реализация словаря (ассоциативного массива) на MQL5 на основе CArrayObj и CList.