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KDJ Expert Advisor - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2436
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- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - yyy999, автор кода mq5 - barabashkakvn.
ВНИМАНИЕ! Для работы необходимо наличие скомпилированного индикатора "KDJ Indicator" в папке [data folder]\MQL5\Indicators\
Входные параметры
- KDJ: M1 - параметр "M1" индикатора "KDJ Indicator";
- KDJ: M2 - параметр "M2" индикатора "KDJ Indicator";
- KDJ: KdjPeriod - параметр "KdjPeriod" индикатора "KDJ Indicator";
- Lots - объем позиции;
- Stop Loss - стоп лосс;
- Take Profit - тейк профит;
- Risk - процент риска на сделку от свободной маржи.
Советник рекомендуется запускать на таймфрейме H1 и выше.
Пример работы на EURUSD,H1:
KDJ Indicator
Осциллятор KDJ IndicatorGreenTrade
Торговля по сигналам индикаторов iMA и iRSI. Сравниваем значения iMA на четырех барах. Индексы этих баров можно оптимизировать.
PS Magicas - Three moving averages
PS Magicas - три скользящих средних, которые задают цель и возможные входы.CDictionary
Реализация словаря (ассоциативного массива) на MQL5 на основе CArrayObj и CList.