Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
KDJ Expert Advisor - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 841
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor der Idee - yyy999, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.
ACHTUNG! Der Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei des KDJ Indikators, kopieren Sie diese in den Ordner [data folder]\MQL5\Indicators\
Eingabeparameter
- KDJ: M1 - der Parameter "M1" des KDJ Indikators;
- KDJ: M2 - der Paramter "M2" des KDJ Indikators;
- KDJ: KdjPeriod - der Parameter "KdjPeriod" des KDJ Indikators;
- Lots - Positionsgröße;
- Stop Loss
- Take Profit
- Risk - Risiko in Prozent von der freien Margin pro Trade.
Es ist zu empfehlen, den Expert Advisor auf H1 und höher laufen zu lassen
Ein Beispiel für EURUSD, H1:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19487
KDJ Indicator
Der Oszillator KDJ IndicatorGreenTrade
Handel basierend auf Signalen von iMA und iRSI. Vergleichen wir die iMA Werte auf vier Balken. Die Indexe dieser Balken können optimiert werden.
Daily BreakPoint
Eine Strategie basierend auf dem Ausbruch des Tagesbalkens.FractalLevels_System
Ein Indikator, der ein Ausbruchssystem unter Verwendung des Kanals von Fractal_Levels.