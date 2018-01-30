KDJ Expert Advisor

Autor der Idee - yyy999, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

ACHTUNG! Der Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei des KDJ Indikators , kopieren Sie diese in den Ordner [data folder]\MQL5\Indicators\





Eingabeparameter

KDJ: M1 - der Parameter "M1" des KDJ Indikators;

- der Parameter "M1" des KDJ Indikators; KDJ: M2 - der Paramter "M2" des KDJ Indikators;

- der Paramter "M2" des KDJ Indikators; KDJ: KdjPeriod - der Parameter "KdjPeriod" des KDJ Indikators;

- der Parameter "KdjPeriod" des KDJ Indikators; Lots - Positionsgröße;

- Positionsgröße; Stop Loss

Take Profit

Risk - Risiko in Prozent von der freien Margin pro Trade.

Es ist zu empfehlen, den Expert Advisor auf H1 und höher laufen zu lassen

Ein Beispiel für EURUSD, H1: