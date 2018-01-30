CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

KDJ Expert Advisor - Experte für den MetaTrader 5

yyy9991 | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
841
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Indicators\
KDJ Indicator.mq5 (8.46 KB) ansehen
KDJ Expert Advisor.mq5 (30.26 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee - yyy999, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

ACHTUNG! Der Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei des KDJ Indikators, kopieren Sie diese in den Ordner [data folder]\MQL5\Indicators\


Eingabeparameter

  • KDJ: M1 - der Parameter "M1" des KDJ Indikators;
  • KDJ: M2 - der Paramter "M2" des KDJ Indikators;
  • KDJ: KdjPeriod - der Parameter "KdjPeriod" des KDJ Indikators;
  • Lots - Positionsgröße;
  • Stop Loss
  • Take Profit
  • Risk - Risiko in Prozent von der freien Margin pro Trade.

Es ist zu empfehlen, den Expert Advisor auf H1 und höher laufen zu lassen

Ein Beispiel für EURUSD, H1:

KDJ Expert Advisor

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19487

KDJ Indicator KDJ Indicator

Der Oszillator KDJ Indicator

GreenTrade GreenTrade

Handel basierend auf Signalen von iMA und iRSI. Vergleichen wir die iMA Werte auf vier Balken. Die Indexe dieser Balken können optimiert werden.

Daily BreakPoint Daily BreakPoint

Eine Strategie basierend auf dem Ausbruch des Tagesbalkens.

FractalLevels_System FractalLevels_System

Ein Indikator, der ein Ausbruchssystem unter Verwendung des Kanals von Fractal_Levels.