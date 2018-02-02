CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Daily BreakPoint - Asesor Experto para MetaTrader 5

risyadi | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
907
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea - Gusti Risyadi Noor, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Ruptura de la barra diaria en "Daily Break" puntos.


Parámetros de entrada

  • Lots manual - permitir/prohibir establecer el volumen de la posición manualmente;
  • Lots - volumen de la posición (introducir manualmente);
  • Risk - volumen de la posición en por cientos del margen libre;
  • Stop Loss - Stop Loss;
  • Take Profit - Take Profit;
  • Close by signal - reversión de la dirección de la apertura de la posición;
  • "Daily Break" Break point - tamaño de la ruptura;
  • "Daily Break" Last bar size min - tamaño mínimo de la barra;
  • "Daily Break" Last bar size max - tamaño máximo de la barra;
  • "Daily Break" Trailing stop - trailing;
  • "Daily Break" Trailing step - paso del trailing.

Esta estrategia trabaja bien en timeframe H1:

Daily BreakPoint AUDNZD,H1

Daily BreakPoint USDJPY,H1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19498

KDJ Expert Advisor KDJ Expert Advisor

Asesor Experto a base del indicador "KDJ Indicator"

KDJ Indicator KDJ Indicator

Oscilador KDJ Indicator

FractalLevels_System FractalLevels_System

Este indicador implementa el sistema de ruptura con el uso del canal del indicador Fractal_Levels.

20 Pips Opposite Last N Hour Trend 20 Pips Opposite Last N Hour Trend

Trading contra la dirección de la tendencia hace N horas.