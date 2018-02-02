Mira cómo descargar robots gratis
Daily BreakPoint - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 907
Autor de la idea - Gusti Risyadi Noor, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Ruptura de la barra diaria en "Daily Break" puntos.
Parámetros de entrada
- Lots manual - permitir/prohibir establecer el volumen de la posición manualmente;
- Lots - volumen de la posición (introducir manualmente);
- Risk - volumen de la posición en por cientos del margen libre;
- Stop Loss - Stop Loss;
- Take Profit - Take Profit;
- Close by signal - reversión de la dirección de la apertura de la posición;
- "Daily Break" Break point - tamaño de la ruptura;
- "Daily Break" Last bar size min - tamaño mínimo de la barra;
- "Daily Break" Last bar size max - tamaño máximo de la barra;
- "Daily Break" Trailing stop - trailing;
- "Daily Break" Trailing step - paso del trailing.
Esta estrategia trabaja bien en timeframe H1:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19498
