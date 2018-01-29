代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

KDJ 智能交易系统 - MetaTrader 5EA

yyy9991 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
6261
等级:
(21)
已发布:
已更新:
\MQL5\Indicators\
KDJ Indicator.mq5 (8.46 KB) 预览
KDJ Expert Advisor.mq5 (30.26 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路提供者: yyy999, mq5 代码作者: barabashkakvn

警告！为了正确操作智能交易系统, 您应该将已编译的 KDJ 指标 指标文件添加到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。


输入参数

  • KDJ: M1 - KDJ 指标的 M1 参数;
  • KDJ: M2 - KDJ 指标的 M2 参数;
  • KDJ: M2 - KDJ 指标的 KdjPeriod 参数;
  • Lots - 开仓量;
  • 止损
  • 止盈
  • Risk - 基于可用保证金的每笔交易的风险百分比。

建议在 H1 时间帧及更高时间帧启动 EA。

针对 EURUSD,H1 的操作示例:

KDJ 智能交易系统

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19487

KDJ 指标 KDJ 指标

KDJ 指标振荡器

GreenTrade GreenTrade

智能交易系统基于 iMA 和 iRSI 信号进行交易。比较四根柱线的 iMA 值。这些柱线的索引可以优化。

日线级突破点 日线级突破点

日线级柱线突破策略。

FractalLevels_System FractalLevels_System

指标使用 Fractal_Levels 指标通道实现突破系统。