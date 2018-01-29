请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
KDJ 智能交易系统 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 6261
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: yyy999, mq5 代码作者: barabashkakvn。
警告！为了正确操作智能交易系统, 您应该将已编译的 KDJ 指标 指标文件添加到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。
输入参数
- KDJ: M1 - KDJ 指标的 M1 参数;
- KDJ: M2 - KDJ 指标的 M2 参数;
- KDJ: M2 - KDJ 指标的 KdjPeriod 参数;
- Lots - 开仓量;
- 止损
- 止盈
- Risk - 基于可用保证金的每笔交易的风险百分比。
建议在 H1 时间帧及更高时间帧启动 EA。
针对 EURUSD,H1 的操作示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19487
KDJ 指标
KDJ 指标振荡器GreenTrade
智能交易系统基于 iMA 和 iRSI 信号进行交易。比较四根柱线的 iMA 值。这些柱线的索引可以优化。
日线级突破点
日线级柱线突破策略。FractalLevels_System
指标使用 Fractal_Levels 指标通道实现突破系统。