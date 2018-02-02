CodeBaseSecciones
Indicadores

FractalLevels_System - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1021
Ranking:
(23)
Publicado:
Descargar ZIP
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador implementa el sistema de ruptura con el uso del canal del indicador Fractal_Levels, mostrando las alertas y enviando las notificaciones Push y mensajes de correo cuando se rompe el canal construido a base de los fractales.

Cuando el precio sale fuera del canal gris, la vela se colorea en el color que corresponde a la dirección de la tendencia. El verde significa el crecimiento del activo financiero, el rosado indica en su caída. Los colores vivos corresponden a la coincidencia de la dirección de la vela y la tendencia, los colores oscuros corresponden a la situación cuando la dirección de la vela es contraria a la tendencia.

Fig. 1. FractalLevels_System

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19499

