GreenTrade - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 873
Autor de la idea - Andrey, autor del código mq5 - barabashkakvn.
El Asesor Experto tradea usando las señales de los indicadores iMA y iRSI. Comparamos los valores de iMA en cuatro barras. Podemos optimizar los índices de estas barras. El valor del índice de la barra se establece como el desplazamiento de la anterior:
Hay dos niveles para el indicador iRSI:
- nivel "buy level" - si RSI es igual o mayor que este nivel, entonces es la señal BUY;
- nivel "sell level" - si RSI es igual o menor que este nivel, entonces es la señal SELL.
Parámetros de entrada
- MA: averaging period - período del suavizado para MA;
- Index of the bar #0 - índice de la barra #0;
- Index of the bar #1 (shift from bar #0) - índice de la barra #1;
- Index of the bar #2 (shift from bar #1) - índice de la barra #2;
- Index of the bar #3 (shift from bar #2) - índice de la barra #3;
- RSI: averaging period - período del suavizado para RSI;
- RSI buy level - nivel del indicador iRSI para las señales BUY;
- RSI sell level - nivel del indicador iRSI para las señales SELL;
- Lots - volumen de la posición;
- Stop Loss - Stop Loss;
- Take Profit - Take Profit;
- Trailing Stop - Trailing;
- Trailing Step - paso del Еrailing;
- Max position - número máximo permitido de las posiciones;
- magic number - identificador del EA.
EURUSD,M5:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19469
