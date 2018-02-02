CodeBaseSecciones
GreenTrade - Asesor Experto para MetaTrader 5

Autor de la idea - Andrey, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El Asesor Experto tradea usando las señales de los indicadores iMA y iRSI. Comparamos los valores de iMA en cuatro barras. Podemos optimizar los índices de estas barras. El valor del índice de la barra se establece como el desplazamiento de la anterior:

GreenTrade indices

Hay dos niveles para el indicador iRSI:

  • nivel "buy level" - si RSI es igual o mayor que este nivel, entonces es la señal BUY;
  • nivel "sell level" - si RSI es igual o menor que este nivel, entonces es la señal SELL.


Parámetros de entrada

  • MA: averaging period - período del suavizado para MA;
  • Index of the bar #0 - índice de la barra #0;
  • Index of the bar #1 (shift from bar #0) - índice de la barra #1;
  • Index of the bar #2 (shift from bar #1) - índice de la barra #2;
  • Index of the bar #3 (shift from bar #2) - índice de la barra #3;
  • RSI: averaging period - período del suavizado para RSI;
  • RSI buy level - nivel del indicador iRSI para las señales BUY;
  • RSI sell level - nivel del indicador iRSI para las señales SELL;
  • Lots - volumen de la posición;
  • Stop Loss - Stop Loss;
  • Take Profit - Take Profit;
  • Trailing Stop - Trailing;
  • Trailing Step - paso del Еrailing;
  • Max position - número máximo permitido de las posiciones;
  • magic number - identificador del EA.

EURUSD,M5:

GreenTrade EURUSD M5

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19469

