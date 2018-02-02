Autor de la idea - Andrey, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El Asesor Experto tradea usando las señales de los indicadores iMA y iRSI. Comparamos los valores de iMA en cuatro barras. Podemos optimizar los índices de estas barras. El valor del índice de la barra se establece como el desplazamiento de la anterior:

Hay dos niveles para el indicador iRSI:

nivel "buy level" - si RSI es igual o mayor que este nivel, entonces es la señal BUY;

nivel "sell level" - si RSI es igual o menor que este nivel, entonces es la señal SELL.





Parámetros de entrada

MA: averaging period - período del suavizado para MA;

Index of the bar #0 - índice de la barra #0;

Index of the bar #1 (shift from bar #0) - índice de la barra #1;

Index of the bar #2 (shift from bar #1) - índice de la barra #2;

Index of the bar #3 (shift from bar #2) - índice de la barra #3;

RSI: averaging period - período del suavizado para RSI;

RSI buy level - nivel del indicador iRSI para las señales BUY;

RSI sell level - nivel del indicador iRSI para las señales SELL;

Lots - volumen de la posición;

Stop Loss - Stop Loss;

Take Profit - Take Profit;

Trailing Stop - Trailing;

Trailing Step - paso del Trailing;

Max position - número máximo permitido de las posiciones;

magic number - identificador del EA.

EURUSD,M5: