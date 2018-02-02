CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Vortex Oscillator System - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1152
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Autor de la idea - Neil, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Es un sistema comercial que se basa en las señales del indicador Vortex Oscillator.

¡Atención! Una condición indispensable para el trabajo de este EA es la presencia del indicador compilado Vortex Oscillator en la carpeta [data folder]\MQL5\Indicators

Comentarios del autor:

Vortex Oscillator es un Asesor Experto a base del oscilador Vortex Oscillator que se construye como la diferencia entre las líneas VI+ y VI- del indicador Vortex. Se dibuja en forma del histograma que oscila alrededor de la línea cero.

Este sistema contiene algunas propiedades que nos están presentes en el sistema Vortex Indicator System. Si todos los parámetros están deshabilitados, se trata de un sistema reverso que cierra las posiciones largas con las señales de venta y abre las posiciones cortas, y viceversa, cierra las posiciones cortas con las señales de compra y abre las largas.

Los parámetros incluyen los valores de Stop Loss y Take Profit para las posiciones largas y cortas, respectivamente. Además, hay un parámetro separado del umbral para contar las señales de Vortex Oscillator. Cuando los parámetros están habilitados, el sistema cerrará las posiciones pero no va a abrir las nuevas hasta que aparezcan las siguientes señales comerciales.

Hice la prueba del código y estoy seguro de que funcionaba tal como había sido planeado. No obstante, este EA no pretende a ser rentable. Se trata sólo de una base para los siguientes estudios del indicador Vortex como una herramienta comercial. Mis pruebas preliminares han demostrado que no es rentable en su forma actual.

DISCLAIMER: El EA se ofrece «tal como es», y el autor no da ninguna garantía de que va a funcionar en el trading real. Se ofrece solamente para los propósitos educativos. No lo utilice en las cuentas reales hasta que lo adapte a su estilo de trading y gestión de riesgo.

Resultados de la prueba en USDJPY:

Vortex Oscillator System test

han sido obtenidas las siguientes configuraciones:

Vortex Oscillator System parameters

