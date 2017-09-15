Автор идеи - Neil, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Этот индикатор представлен в статье "The Vortex Indicator" из январского выпуска "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).

Детальное описание индикатора и идеи торговли по нему изложены в указанной статье.