Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Vortex - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 6518
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Neil, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Этот индикатор представлен в статье "The Vortex Indicator" из январского выпуска "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).
Детальное описание индикатора и идеи торговли по нему изложены в указанной статье.
Multi Stochastic
Мультивалютный советник по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator).SubWindow
Библиотека для работы с подокнами чарта.
Momentum YTG
Индикатор Momentum в виде цветной гистограммы.Vortex Indicator System
Торговая система по сигналам индикатора Vortex.