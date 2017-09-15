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Индикаторы

Vortex - индикатор для MetaTrader 5

scratchman | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
6518
Рейтинг:
(37)
Опубликован:
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Автор идеи - Neil, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Этот индикатор представлен в статье "The Vortex Indicator" из январского выпуска "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).

Детальное описание индикатора и идеи торговли по нему изложены в указанной статье.

Vortex indicator

Multi Stochastic Multi Stochastic

Мультивалютный советник по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator).

SubWindow SubWindow

Библиотека для работы с подокнами чарта.

Momentum YTG Momentum YTG

Индикатор Momentum в виде цветной гистограммы.

Vortex Indicator System Vortex Indicator System

Торговая система по сигналам индикатора Vortex.