Автор идеи - Neil, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Осциллятор на базе индикатора Vortex - выводит разность между линиями VI+ и VI- в виде гистограммы. На рисунке ниже показаны два индикатора - оригинальный Vortex и Vortex Oscillator: