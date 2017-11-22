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Индикаторы

Vortex Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

scratchman | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2947
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Автор идеи - Neil, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Осциллятор на базе индикатора Vortex - выводит разность между линиями VI+ и VI- в виде гистограммы. На рисунке ниже показаны два индикатора - оригинальный Vortex и Vortex Oscillator:

Vortex Oscillator

Bollinger Bands RSI Bollinger Bands RSI

Советник по сигналам индикаторов iBands (Bollinger Bands, BB) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).

StochValues StochValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора Stochastic Oscillator для каждого таймфрейма в виде текстового блока.

Candle_row Candle_row

Индикатор нумерует свечи по направлению движения.

Vortex Oscillator System Vortex Oscillator System

Торговая система по сигналам индикатора Vortex Oscillator.