Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Vortex Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2947
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Neil, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Осциллятор на базе индикатора Vortex - выводит разность между линиями VI+ и VI- в виде гистограммы. На рисунке ниже показаны два индикатора - оригинальный Vortex и Vortex Oscillator:
Bollinger Bands RSI
Советник по сигналам индикаторов iBands (Bollinger Bands, BB) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).StochValues
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора Stochastic Oscillator для каждого таймфрейма в виде текстового блока.
Candle_row
Индикатор нумерует свечи по направлению движения.Vortex Oscillator System
Торговая система по сигналам индикатора Vortex Oscillator.