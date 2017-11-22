Автор идеи: Neil

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Торговая система по сигналам индикатора Vortex Oscillator.

От автора:

Vortex Oscillator - это советник по осциллятору Vortex Oscillator, который строится как разница между линиями VI+ и VI- индикатора Vortex. Рисуется в виде гистограммы, которая осциллирует вокруг нулевой линии.

Данная система содержит в себе некоторые свойства, которые отсутствуют в системе Vortex Indicator System. Со всеми выключенными параметрами, это простейшая реверсивная система, она закрывает длинные позиции при сигналах на продажу и открывает короткие, и наоборот, закрывает короткие при сигналах на покупку и открывает длинные.

Параметры включают в себя используемые значения Stop Loss и Take Profit для длинных и коротких позиций соответственно. Также есть отдельный параметр порога для учета сигналов Vortex Oscillator. При включенных настройках система закроет позиции, но не будет открывать новых до появления следующих торговых сигналов.

Я протестировал код и уверен, что он работает как было задумано. Тем не менее, данный советник не претендует на то, чтобы быть прибыльным. Это лишь основа для дальнейших исследований индикатора Vortex как торгового инструмента. Мои предварительные тесты показали, что он не является прибыльным в том виде, в котором он есть сейчас.