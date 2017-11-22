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Vortex Oscillator System - эксперт для MetaTrader 5

scratchman | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2339
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Neil

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Торговая система по сигналам индикатора Vortex Oscillator.

Внимание! Необходимое условие работы данного советника - это наличие скомпилированного индикатора Vortex Oscillator в папке [data folder]\MQL5\Indicators

От автора:

Vortex Oscillator - это советник по осциллятору Vortex Oscillator, который строится как разница между линиями VI+ и VI- индикатора Vortex. Рисуется в виде гистограммы, которая осциллирует вокруг нулевой линии.

Данная система содержит в себе некоторые свойства, которые отсутствуют в системе Vortex Indicator System. Со всеми выключенными параметрами, это простейшая реверсивная система, она закрывает длинные позиции при сигналах на продажу и открывает короткие, и наоборот, закрывает короткие при сигналах на покупку и открывает длинные.

Параметры включают в себя используемые значения Stop Loss и Take Profit для длинных и коротких позиций соответственно. Также есть отдельный параметр порога для учета сигналов Vortex Oscillator. При включенных настройках система закроет позиции, но не будет открывать новых до появления следующих торговых сигналов.

Я протестировал код и уверен, что он работает как было задумано. Тем не менее, данный советник не претендует на то, чтобы быть прибыльным. Это лишь основа для дальнейших исследований индикатора Vortex как торгового инструмента. Мои предварительные тесты показали, что он не является прибыльным в том виде, в котором он есть сейчас.

DISCLAIMER: Советник предоставляется "как есть", и автор не дает никаких гарантий, что он будет работать в реальной торговле. Он приведен лишь для образовательных целей. Не используйте его на реальных счетах до тех пор, пока не адаптируете к своему торговому стилю и риск-менеджменту.

Результаты теста на USDJPY:

Vortex Oscillator System test

при этом были получены такие настройки:

Vortex Oscillator System parameters

Candle_row Candle_row

Индикатор нумерует свечи по направлению движения.

Vortex Oscillator Vortex Oscillator

Эта версия индикатора Vortex выводит разность между линиями VI+ и VI- в виде гистограммы, которая колеблется вокруг нулевой линии.

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