Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Bollinger Bands RSI - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1711
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea - Yuriy, autor del código mq5 - barabashkakvn.
La estrategia usa tres indicadores principales Bollinger Bands: «rojo» es el parámetro "Bollinger Bands: number of standard deviations" en los parámetros de entrada, «amarillo» - "Bollinger Bands: number of standard deviations" * 2.0 y «azul» - "Bollinger Bands: number of standard deviations" / 2.0:
Para EURUSD, H1 fue realizada la optimización de 2017.06.06 a 2017.11.20. Este es el resultado de un repaso en el Probador de Estrategias de 2017.01.06 a 2017.11.20:
En este caso, hemos aplicado los siguientes parámetros:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19459
PS Magicas representa tres medias móviles que fijan el objetivo y las posibles entradas.VR Overturn
Martingale y AntiMartingale.
Esta versión del indicador Vortex muestra la diferencia entre las líneas VI+ y VI- en forma de un histograma que oscila alrededor de la línea cero.Vortex Oscillator System
Este sistema comercial se basa en las señales del indicador Vortex Oscillator.