CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Bollinger Bands RSI - Asesor Experto para MetaTrader 5

fortrader.ru | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1711
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea - Yuriy, autor del código mq5 - barabashkakvn.

La estrategia usa tres indicadores principales Bollinger Bands: «rojo» es el parámetro "Bollinger Bands: number of standard deviations" en los parámetros de entrada, «amarillo» - "Bollinger Bands: number of standard deviations" * 2.0 y «azul» - "Bollinger Bands: number of standard deviations" / 2.0:

Bollinger Bands RSI

Para EURUSD, H1 fue realizada la optimización de 2017.06.06 a 2017.11.20. Este es el resultado de un repaso en el Probador de Estrategias de 2017.01.06 a 2017.11.20:

Bollinger Bands RSI result

En este caso, hemos aplicado los siguientes parámetros:

Bollinger Bands RSI parameters

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19459

PS Magicas - Three moving averages PS Magicas - Three moving averages

PS Magicas representa tres medias móviles que fijan el objetivo y las posibles entradas.

VR Overturn VR Overturn

Martingale y AntiMartingale.

Vortex Oscillator Vortex Oscillator

Esta versión del indicador Vortex muestra la diferencia entre las líneas VI+ y VI- en forma de un histograma que oscila alrededor de la línea cero.

Vortex Oscillator System Vortex Oscillator System

Este sistema comercial se basa en las señales del indicador Vortex Oscillator.