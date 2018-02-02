Mira cómo descargar robots gratis
Vortex Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1028
Autor de la idea - Neil, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Se trata del oscilador a base del indicador Vortex que muestra la diferencia entre las líneas VI+ y VI- en forma de un histograma. En la imagen de abajo se muestran dos indicadores: Vortex original y Vortex Oscillator:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19460
