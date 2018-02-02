CodeBaseSecciones
Vortex Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1028
(18)
Autor de la idea - Neil, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Se trata del oscilador a base del indicador Vortex que muestra la diferencia entre las líneas VI+ y VI- en forma de un histograma. En la imagen de abajo se muestran dos indicadores: Vortex original y Vortex Oscillator:

Vortex Oscillator

Bollinger Bands RSI Bollinger Bands RSI

Este Asesor Experto usa las señales de los indicadores iBands (Bollinger Bands, BB) y iRSI (Relative Strength Index, RSI).

PS Magicas - Three moving averages PS Magicas - Three moving averages

PS Magicas representa tres medias móviles que fijan el objetivo y las posibles entradas.

Vortex Oscillator System Vortex Oscillator System

Este sistema comercial se basa en las señales del indicador Vortex Oscillator.

Martin Martin

Estrategia comercial a base de Martingale (Martin, Martingale).