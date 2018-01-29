思路提供者: Neil, mq5 代码作者: barabashkakvn。

一款基于 Vortex 振荡器 信号的交易系统。

来自作者的注释:

Vortex 振荡器智能交易系统基于 Vortex 振荡器，它由 Vortex 指标的 VI+ 和 VI- 之间的差异构成。它被绘制为零线附近振荡的直方图。

系统包含的一些属性在 Vortex 指标系统 中并不存在。如果您关闭所有参数，它将是一个简单的反转交易系统，在卖出信号时关闭多头持仓并打开空头持仓，反之亦然。

参数分别包括用于多头持仓和空头持仓的止损和止盈值。单独的阈值参数可用于 Vortex 振荡器信号计数。当启用参数时，系统平仓，直到出现新的交易信号时才开新仓。

我已经测试了这些代码，并且我确信它可以按照预期工作。尽管如此，这款智能交易系统并不会伪装成可盈利。它仅是进一步研究 Vortex 指标作为交易工具的基础。我的初步测试表明，EA 在目前阶段 并不能盈利。