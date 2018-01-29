请观看如何免费下载自动交易
Vortex 振荡器系统
Vladimir Karputov
- 1375
-
思路提供者: Neil, mq5 代码作者: barabashkakvn。
一款基于 Vortex 振荡器 信号的交易系统。
注意！为了正确操作智能交易系统, 您应该将已编译的 Vortex Oscillator 指标文件添加到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。
来自作者的注释:
Vortex 振荡器智能交易系统基于 Vortex 振荡器，它由 Vortex 指标的 VI+ 和 VI- 之间的差异构成。它被绘制为零线附近振荡的直方图。
系统包含的一些属性在 Vortex 指标系统 中并不存在。如果您关闭所有参数，它将是一个简单的反转交易系统，在卖出信号时关闭多头持仓并打开空头持仓，反之亦然。
参数分别包括用于多头持仓和空头持仓的止损和止盈值。单独的阈值参数可用于 Vortex 振荡器信号计数。当启用参数时，系统平仓，直到出现新的交易信号时才开新仓。
我已经测试了这些代码，并且我确信它可以按照预期工作。尽管如此，这款智能交易系统并不会伪装成可盈利。它仅是进一步研究 Vortex 指标作为交易工具的基础。我的初步测试表明，EA 在目前阶段 并不能盈利。
免责声明: 智能交易系统 "如是" 提供。作者不保证 EA 将在真实交易中有效。EA 仅用于教育目的。除非您根据自身的交易风格和风险管理进行调整，否则不要在真实账户中使用它。
针对 USDJPY 的回测结果:
获得以下参数:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19463
