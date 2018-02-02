Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Billy expert - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 785
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea - Boris, autor del código mq5 - barabashkakvn.
La idea principal de esta estrategia comercial es la siguiente: cuando hay tres barras hacia abajo en el timeframe actual:
y además, la línea principal del indicador Stochastic se encuentra por encima de la línea de señal en otros dos timeframes:
entonces, aparece una señal de compra.
Esta estrategia produce sólo las señales de compra.
Simulación en el período M15.
Parámetros de entrada
- Lots - volumen de la posición;
- Stop Loss - Stop Loss;
- Take Profit - Take Profit;
- Max positions - número máximo de posiciones abiertas;
- timeframe Stochastic #1 - timeframe para Stochastic #1;
- timeframe Stochastic #2 - timeframe para Stochastic #2;
- magic number - identificador del EA.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19467
Estrategia comercial a base de Martingale (Martin, Martingale).Vortex Oscillator System
Este sistema comercial se basa en las señales del indicador Vortex Oscillator.
El Asesor Experto tradea usando las señales de los indicadores iMA y iRSI. Comparamos los valores de iMA en cuatro barras. Podemos optimizar los índices de estas barras.KDJ Indicator
Oscilador KDJ Indicator