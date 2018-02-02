CodeBaseSecciones
Billy expert - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
785
(22)
Autor de la idea - Boris, autor del código mq5 - barabashkakvn.

La idea principal de esta estrategia comercial es la siguiente: cuando hay tres barras hacia abajo en el timeframe actual:

Billy expert three candles

y además, la línea principal del indicador Stochastic se encuentra por encima de la línea de señal en otros dos timeframes:

Billy expert stochastic

entonces, aparece una señal de compra.

Esta estrategia produce sólo las señales de compra.

Simulación en el período M15.

Billy expert EURUSD M15

Billy expert GBPUSD M15

Billy expert USDJPY M15


Parámetros de entrada

  • Lots - volumen de la posición;
  • Stop Loss - Stop Loss;
  • Take Profit - Take Profit;
  • Max positions - número máximo de posiciones abiertas;
  • timeframe Stochastic #1 - timeframe para Stochastic #1;
  • timeframe Stochastic #2 - timeframe para Stochastic #2;
  • magic number - identificador del EA.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19467

