Autor de la idea - Boris, autor del código mq5 - barabashkakvn.

La idea principal de esta estrategia comercial es la siguiente: cuando hay tres barras hacia abajo en el timeframe actual:

y además, la línea principal del indicador Stochastic se encuentra por encima de la línea de señal en otros dos timeframes:

entonces, aparece una señal de compra.

Esta estrategia produce sólo las señales de compra.

Simulación en el período M15.





Parámetros de entrada