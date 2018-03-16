コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Vortexオシレータシステム - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
774
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者: Neilmq5コードの著者: barabashkakvn

Vortexオシレータのシグナルに基づいた取引システムです。

注目！EAが正しく動作するには、コンパイルされた Vortexオシレータファイルを[データフォルダ]\MQL5\\Indicatorsに追加してください。

著者からの一言:

VortexオシレータはVortexオシレータ指標に基づくエキスパートアドバイザーで、Vortex指標のVI +およびVI-ラインの差として構成されており、ゼロラインを中心に振動するヒストグラムとして描画されます。

システムには、Vortex指標システムでは利用できないいくつかのプロパティが含まれています。すべてのパラメータをオフにすると、単純な逆転取引システムになります。これは、売りシグナルでロングポジションを決済し、ショートポジションを開きます。逆もまた同様です。

パラメータには、それぞれロングポジションとショートポジションに使用されるストップロスとテイクプロフィットの値が含まれます。個別のスレッシュホールドパラメータにより、Vortexオシレータのシグナルを数えることができます。パラメータを有効にすると、新しい取引シグナルが表示されるまで、システムはポジションを決済じ、新しいポジションを開きません。

コードをテストしたところ、意図したとおりに動作すると確信できました。それにもかかわらず、このエキスパートアドバイザーは有益なわけではありません。これは、取引ツールとしての Vortex指標のさらなる研究の基礎に過ぎません。予備テストでは、EAは現在の形では有益でないことが示されています。

免責事項: エキスパートアドバイザーは「現状のまま」提供されています。著者は、EAが実際の取引で有効であることは保証しません。EAは教育目的でのみ提供されています。取引様式とリスク管理のために調整するまで、実際の口座で使用しないでください。

USDJPYバックテスト結果:

Vortexオシレータシステムテスト

下記のパラメータが取得されました。

Vortexオシレータシステムパラメータ

