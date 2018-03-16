私たちのファンページに参加してください
Vortexオシレータシステム - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 774
-
アイディアの著者: Neil、mq5コードの著者: barabashkakvn
Vortexオシレータのシグナルに基づいた取引システムです。
著者からの一言:
VortexオシレータはVortexオシレータ指標に基づくエキスパートアドバイザーで、Vortex指標のVI +およびVI-ラインの差として構成されており、ゼロラインを中心に振動するヒストグラムとして描画されます。
システムには、Vortex指標システムでは利用できないいくつかのプロパティが含まれています。すべてのパラメータをオフにすると、単純な逆転取引システムになります。これは、売りシグナルでロングポジションを決済し、ショートポジションを開きます。逆もまた同様です。
パラメータには、それぞれロングポジションとショートポジションに使用されるストップロスとテイクプロフィットの値が含まれます。個別のスレッシュホールドパラメータにより、Vortexオシレータのシグナルを数えることができます。パラメータを有効にすると、新しい取引シグナルが表示されるまで、システムはポジションを決済じ、新しいポジションを開きません。
コードをテストしたところ、意図したとおりに動作すると確信できました。それにもかかわらず、このエキスパートアドバイザーは有益なわけではありません。これは、取引ツールとしての Vortex指標のさらなる研究の基礎に過ぎません。予備テストでは、EAは現在の形では有益でないことが示されています。
USDJPYバックテスト結果:
下記のパラメータが取得されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19463
