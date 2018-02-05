CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Vortex Oscillator System - expert para MetaTrader 5

scratchman | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1278
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia - Neil, autor do código mql5 - barabashkakvn.

Sistema de negociação nos sinais do indicador Vortex Oscillator.

Atenção! Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador Vortex Oscillator esteja localizado na pasta [data folder]\MQL5\\Indicators

Uma nota do autor:

Vortex Oscillator é um expert baseado no Vortex Oscillator, que se constrói como a diferença entre as linhas VI+ e VI- do indicador Vortex. É desenhado como um histograma que oscila em torno de uma linha zero.

Este sistema contém algumas características que não estão disponíveis no sistema Vortex Indicator System. Com todos os parâmetros desativados, trata-se apenas um sistema de reversão, que, após um sinal de venda, fecha posições longas e abre curtas, e vice-versa, após um sinal de compra, fecha posições curtas e abre longas.

Os parâmetros incluem valores Stop Loss e Take Profit usados para posições curtas e longas. Também existe um parâmetro separado para contabilização dos sinais do Vortex Oscillator. Com as configurações ativadas, o sistema fechará as posições, mas não abrirá novas até surgirem os seguintes sinais de negociação.

Testei o código e tenho certeza que ele funciona como pretendido. No entanto, este EA não se destina a ser rentável. Esta é apenas uma base para pesquisas futuras do indicador Vortex como uma ferramenta de negociação. Meus testes preliminares mostraram que ele não é rentável na forma em que se encontra agora.

AVISO: o advisor é fornecido "como está", e o autor não dá qualquer garantia de que ele funcione na vida real. Ele foi dado apenas para fins educacionais. Não o use em contas reais até não o adaptar ao seu estilo de negociação e gerenciamento de riscos.

Resultados do testes em USDJPY:

Vortex Oscillator System test

além disso, foram obtidas estas configurações:

Vortex Oscillator System parameters

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19463

Vortex Oscillator Vortex Oscillator

Esta versão do indicador Vortex mostra a diferença entre as linhas VI+ e VI- como um histograma que varia em torno da linha zero.

Bollinger Bands RSI Bollinger Bands RSI

Expert Advisor com base nos sinais dos indicadores iBands (Bollinger Bands, BB) e iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Martin Martin

Estratégia de negociação baseada no Martingale (Martin, Martingale).

Billy expert Billy expert

Estratégia de negociação "três barras para baixo, Stochastic para cima".