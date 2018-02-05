Autor da ideia - Neil, autor do código mql5 - barabashkakvn.

Sistema de negociação nos sinais do indicador Vortex Oscillator.

Uma nota do autor:

Vortex Oscillator é um expert baseado no Vortex Oscillator, que se constrói como a diferença entre as linhas VI+ e VI- do indicador Vortex. É desenhado como um histograma que oscila em torno de uma linha zero.

Este sistema contém algumas características que não estão disponíveis no sistema Vortex Indicator System. Com todos os parâmetros desativados, trata-se apenas um sistema de reversão, que, após um sinal de venda, fecha posições longas e abre curtas, e vice-versa, após um sinal de compra, fecha posições curtas e abre longas.

Os parâmetros incluem valores Stop Loss e Take Profit usados para posições curtas e longas. Também existe um parâmetro separado para contabilização dos sinais do Vortex Oscillator. Com as configurações ativadas, o sistema fechará as posições, mas não abrirá novas até surgirem os seguintes sinais de negociação.

Testei o código e tenho certeza que ele funciona como pretendido. No entanto, este EA não se destina a ser rentável. Esta é apenas uma base para pesquisas futuras do indicador Vortex como uma ferramenta de negociação. Meus testes preliminares mostraram que ele não é rentável na forma em que se encontra agora.