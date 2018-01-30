CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Vortex Oscillator System - Experte für den MetaTrader 5

scratchman | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
856
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee - Neil, Autor des mq5 codes - barabashkakvn.

Ein Handelssystem basierend auf Signalen des Indikators Vortex Oscillator.

Achtung! Der generierte Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei Vortex Oscillatorim Ordner [data folder]\MQL5\Indicators

Anmerkung des Autors:

Vortex Oscillator ist ein Expert Advisor basierend auf Vortex Oscillator, der als Differenz zwischen den Linien VI+ und VI- des Vortex Indikators gezeichnet wird. Er wird als ein Histogramm dargestellt, das um die Nulllinie schwingt.

Dieses System beinhaltet einige Eigenschaften, die im Vortex Indicator System fehlen. Wenn alle Parameter deaktiviert sind, ist das das einfachste Reverse-System, das bei Verkaufssignalen Long-Positionen schließt und Short-Positionen eröffnet und bei Kaufsignalen umgekehrt Short-Positionen schließt und Long-Positionen eröffnet.

Die Parameter beinhalten die Werte von Stop Loss und Take Profit für jeweils Long- und Short-Poisitionen. Es gibt auch einen separaten Schwellenparameter für Signale des Vortex Oszillators. Bei aktivierten Einstellungen schließt das System die Positionen, eröffnet aber keine neuen, bis weitere Handelssignale eintreffen.

Ich habe den Code getestet und bin mir sicher, dass er funktioniert wie geplant. Nichtsdestotrotz beansprucht der Expert Advisor nicht, profitabel zu sein. Das ist einfach die Grundlage für weitere Untersuchungen des Vortex Indikators als Handelswerkzeug. Die vorläufigen Tests haben gezeigt, so wie er jetzt ist, ist der Expert Advisor nicht profitabel.

DISCLAIMER: der Expert Advisor wird vorgestellt "wie er ist", und der Autor gibt keine Garantien, dass er im echten Handel funktionieren wird. Der Expert Advisor wird nur zu Bildungszwecken angeführt. Verwenden Sie ihn nicht auf realen Konten, bis sie ihn Ihrem Handelsstil und Risikomanagement angepasst haben.

Testergebnisse für USDJPY:

Vortex Oscillator System test

Dabei wurden folgende Parameter erhalten:

Vortex Oscillator System parameters

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19463

Vortex Oscillator Vortex Oscillator

Die Version des Indikators Vortex gibt die Differenz zwischen den Linien VI+ und VI- als ein Histogramm aus, das um die Nulllinie schwingt.

Bollinger Bands RSI Bollinger Bands RSI

Der Expert Advisor basiert auf Signalen der Indikatoren iBands (Bollinger Bands, BB) und iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Martin Martin

Eine Handelsstrategie basierend auf Martingale (Martin, Martingale).

Billy expert Billy expert

Die Handelsstrategie "Drei Balken nach unten, Stochastic nach oben".