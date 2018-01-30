Autor der Idee - Neil, Autor des mq5 codes - barabashkakvn.

Ein Handelssystem basierend auf Signalen des Indikators Vortex Oscillator.

Anmerkung des Autors:

Vortex Oscillator ist ein Expert Advisor basierend auf Vortex Oscillator, der als Differenz zwischen den Linien VI+ und VI- des Vortex Indikators gezeichnet wird. Er wird als ein Histogramm dargestellt, das um die Nulllinie schwingt.

Dieses System beinhaltet einige Eigenschaften, die im Vortex Indicator System fehlen. Wenn alle Parameter deaktiviert sind, ist das das einfachste Reverse-System, das bei Verkaufssignalen Long-Positionen schließt und Short-Positionen eröffnet und bei Kaufsignalen umgekehrt Short-Positionen schließt und Long-Positionen eröffnet.

Die Parameter beinhalten die Werte von Stop Loss und Take Profit für jeweils Long- und Short-Poisitionen. Es gibt auch einen separaten Schwellenparameter für Signale des Vortex Oszillators. Bei aktivierten Einstellungen schließt das System die Positionen, eröffnet aber keine neuen, bis weitere Handelssignale eintreffen.

Ich habe den Code getestet und bin mir sicher, dass er funktioniert wie geplant. Nichtsdestotrotz beansprucht der Expert Advisor nicht, profitabel zu sein. Das ist einfach die Grundlage für weitere Untersuchungen des Vortex Indikators als Handelswerkzeug. Die vorläufigen Tests haben gezeigt, so wie er jetzt ist, ist der Expert Advisor nicht profitabel.