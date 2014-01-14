Un oscilador normalizado con dos curvas, similar al indicador Aroon.



La lógica del indicador es similar. Si la línea azul está por encima de la roja, esto significa que la tendencia en creciente, si la roja está por enciam de la azul - la tendencia es decreciente. Un cruce de líneas indica el momento de cambio de tendencia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 12.02.2008.





Imagen 1. Indicador WidnersOscilator