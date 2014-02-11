基于两条曲线的归一化振荡器，类似Aroon指标。



指标的逻辑类似。蓝线在红线上方表示趋势在增长，红线在蓝线上方表示趋势在下降。两线的穿越意味着趋势改变的时刻。

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年2月12日在mql4.com的代码基地中发布。





图 1. WidnersOscilator指标