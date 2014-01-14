CodeBaseSeções
WidnersOscilator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Um oscilador normalizado de duas curvas, semelhante ao indicador Aroon.

A lógica do indicador é semelhante. Se a linha azul está acima da vermelha, significa que a tendência é de alta, já vermelho acima de azul - a tendência é de baixa. O cruzamento das linhas significa o momento da mudança da tendência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 12.02.2008.

Figura 1. O indicador WidnersOscilator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1890

