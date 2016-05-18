Ein normalisierter Oszillator von zwei Kurven, ähnlich bei beim Aroon Indikator.



Die Logik des Indikators ist ähnlich. Blaue Linie über der roten bedeutet, der Trend wächst, rote über blauer - Trend fällt. Kreuzung der Linien zeigt den Zeitpunkt der Trendänderung an.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 12.02.2008.





Abbildung 1. Der WidnersOscilator Indikator