und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
WidnersOscilator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 817
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein normalisierter Oszillator von zwei Kurven, ähnlich bei beim Aroon Indikator.
Die Logik des Indikators ist ähnlich. Blaue Linie über der roten bedeutet, der Trend wächst, rote über blauer - Trend fällt. Kreuzung der Linien zeigt den Zeitpunkt der Trendänderung an.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 12.02.2008.
Abbildung 1. Der WidnersOscilator Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1890
Trendindikator impliementiert in Form des NRTR.Chande_Kroll_Stop_v1
Indikator der die Trendstärke in Form einer kolorierten Wolke anzeigt.
Einfacher Indikator der anzeigt, wann der Markt geöffnet ist.Commentator
Der Commentator Indikator analysiert eine Gruppe von technischen Indikatoren und zeigt Informationen über den aktuellen Zustand des Marktes und Handelsempfehlungen an.