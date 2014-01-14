Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XR-squared - indicador para MetaTrader 5
1162
El indicador XR-Squared utiliza la regresión lineal para determinar la presencia o ausencia de una tendencia de mercado.
La linea XR-Squared en sí misma junto con dos niveles de tendencia y el mercado plano se muestran en un gráfico. Los valores de los indicadores se encuentran entre el intervalo de 0 a 100. Cuando el indicador cae por debajo de 30, se considera que el mercado esta plano, y cuando el indicador se eleva por encima de 70, se considera que esta presente una tendencia. Con el desarrollo de una tendencia la línea XR-Squared se levanta desde la no-tendencia hasta niveles de tendencia. Cuando el mercado llega a un máximo y un retroceso se inicia, el indicador vuelve a caer.
The higher the value of XR-squared, the more likely that a new trend is statistically important. Dependiendo del período, el nivel de potencia crítica de una tendencia disminuye.
Parámetros de entrada:
//+-------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+-------------------------------------+ input int XPeriod=14; // Periodo del indicador input Smooth_Method RMethod=MODE_JJMA; // Smoothing method input int RPeriod=3; // Periodo de suavizado input int RPhase=100; // Parametro de suavizado input Smooth_Method SignMethod=MODE_SMA; // Método de suavizado input int SignPeriod=14; // Período de suavizado de la línea de señal input int SignPhase=15; // Parámetro de suavizado input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Precio aplicado input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en las barras
Este indicador permite cambiar el método de suavizado:
- SMA - media móvil simple
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil lineal ponderada;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralinear;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado con el uso del algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado con el uso del algoritmo de Perry Kaufman.
Debe tenerse en cuenta que cada tipo de Fase para los diferentes algoritmos de suavizado tienen un significado completamente diferente. Para JMA se trata de un cambio de fase variable externa de -100 a +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es un período oscilador CMO y para AMA es un período EMA lenta. En otros algoritmos de estos parámetros no afectan suavizado. Para el período AMA con la EMA rápida es un valor fijo y es igual a 2 por defecto. La relación de elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.
El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
