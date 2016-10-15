アルーン指標に似た2つの曲線の正規化されたオシレーター。



指標の論理は似ています。赤い線を超える青い線はトレンドの上昇、青い線を超える赤い線はトレンドの下降を意味します。ラインの交差は、トレンドの変化の瞬間を意味します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月12日に公開されました。





図1 WidnersOscilator指標