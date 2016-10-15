コードベースセクション
WidnersOscilator - MetaTrader 5のためのインディケータ

アルーン指標に似た2つの曲線の正規化されたオシレーター。

指標の論理は似ています。赤い線を超える青い線はトレンドの上昇、青い線を超える赤い線はトレンドの下降を意味します。ラインの交差は、トレンドの変化の瞬間を意味します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月12日に公開されました。

図1　WidnersOscilator指標

図1　WidnersOscilator指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1890

ChandelierStops_v1 ChandelierStops_v1

NRTRの形で実装されたシンプルなトレンド指標。

Chande_Kroll_Stop_v1 Chande_Kroll_Stop_v1

色付きの雲の形として表されるトレンド力の指標。

Mercado Aberto Mercado Aberto

市場が開いているときを示す単純な指標。

コメンテーター コメンテーター

コメンテーター指標はテクニカル指標のグループを分析し、現在の市場の状態に関する情報と取引に関する推奨を表示します。