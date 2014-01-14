Este indicador se basa en los valores del indicador Fatl y análisis de sus líneas de señal. El algoritmo para el cálculo de las líneas de señal es el siguiente. El período de cada línea de señal se calcula por la fórmula progresión aritmética:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

El valor de los Números de la variable varia desde 0 a StepsTotal. Los valores de los indicadores Fatl con diferentes períodos utilizados para el cálculo de valores medios de indicador Fatl. El cálculo de la dirección de la tendencia actual se basa en los valores de tendencia promediados para todas las líneas de señal.

Por último, los valores positivos y negativos de las tendencias se promedian y se usan como líneas indicadoras, mostradas como un histograma de color, se representan gráficamente usando el estilo gráfico DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. El histograma de color depende de la dirección de la tendencia, la anchura del histograma depende de la fuerza de la tendencia.

Para cada dirección de tendencia se utilizan 4 colores en el histograma. Para los valores de los indicadores fuera de los niveles de sobrecompra y sobreventa se utilizan los colores oscuros. Para los valores de sobrecompra / sobreventa se utilizan los colores claros.



Parámetros de entrada del Indicador:

input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input uint UpLevel= 80 ; input uint DnLevel= 20 ; input color UpLevelsColor=Blue; input color DnLevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1;

El indicador tiene la posibilidad de seleccionar la suavización de la docena de posibles versiones:

SMA - media móvil simple EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil lineal ponderada; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralinear; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el uso del algoritmo de Tushar Chande;

AMA - suavizado con el uso del algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros de la fase 1 y fase 2 tienen significado completamente diferente para los diferentes algoritmos de suavizado. Para JMA se trata de un cambio de fase variable externa de -100 a +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es un período oscilador CMO y para AMA es un período EMA lenta. En otros algoritmos de estos parámetros no afectan suavizado. Para el período AMA con la EMA rápida es un valor fijo y es igual a 2 por defecto. La relación de elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Indicador UltraFatl

