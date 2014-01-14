Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
UltraFatl - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1192
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador se basa en los valores del indicador Fatl y análisis de sus líneas de señal. El algoritmo para el cálculo de las líneas de señal es el siguiente. El período de cada línea de señal se calcula por la fórmula progresión aritmética:
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step
El valor de los Números de la variable varia desde 0 a StepsTotal. Los valores de los indicadores Fatl con diferentes períodos utilizados para el cálculo de valores medios de indicador Fatl. El cálculo de la dirección de la tendencia actual se basa en los valores de tendencia promediados para todas las líneas de señal.
Por último, los valores positivos y negativos de las tendencias se promedian y se usan como líneas indicadoras, mostradas como un histograma de color, se representan gráficamente usando el estilo gráfico DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. El histograma de color depende de la dirección de la tendencia, la anchura del histograma depende de la fuerza de la tendencia.
Para cada dirección de tendencia se utilizan 4 colores en el histograma. Para los valores de los indicadores fuera de los niveles de sobrecompra y sobreventa se utilizan los colores oscuros. Para los valores de sobrecompra / sobreventa se utilizan los colores claros.
Parámetros de entrada del Indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del Indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Precio aplicado //---- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // Smoothing method input int StartLength=3; // Período de regulación inicial input int WPhase=100; // Fase //---- input uint Step=5; // Paso input uint StepsTotal=10; // Pasos totales //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Smoothing method input int SmoothLength=3; // Longitud del suavizado input int SmoothPhase=100; // Fase input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Applied price //---- input uint UpLevel=80; // Nivel de sobrecompra(en %) input uint DnLevel=20; // Nivel de sobreventa (en %) input color UpLevelsColor=Blue; // Color de nivel de sobrecompra input color DnLevelsColor=Blue; // Color del nivel de sobreventa input STYLE Levelstyle=DASH_; // Estilo del nivel input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Ancho del Nivel
El indicador tiene la posibilidad de seleccionar la suavización de la docena de posibles versiones:
- SMA - media móvil simple
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil lineal ponderada;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralinear;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado con el uso del algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado con el uso del algoritmo de Perry Kaufman.
Cabe señalar que los parámetros de la fase 1 y fase 2 tienen significado completamente diferente para los diferentes algoritmos de suavizado. Para JMA se trata de un cambio de fase variable externa de -100 a +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es un período oscilador CMO y para AMA es un período EMA lenta. En otros algoritmos de estos parámetros no afectan suavizado. Para el período AMA con la EMA rápida es un valor fijo y es igual a 2 por defecto. La relación de elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.
El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
Indicador UltraFatl
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/788
Uno de los indicadores del volumen de tick con múltiples EMAs por William Blau.WidnersOscilator
Un oscilador normalizado con dos curvas, similar al indicador Aroon.
WKBIBS es un oscilador de la próxima generación combinado con WKB y las funciones de los indicadores de IBS.JFATL_3HTF
Tres filtros digitales suaves rápidos JFATL con tres plazos diferentes que aparecen en la misma gráfica.