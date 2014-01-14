Autor real:

Profitrader

Uno de los indicadores del volumen de tick con múltiples EMAs por William Blau.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 08.02.2008.

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator