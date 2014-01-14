CodeBaseSecciones
Indicadores

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1118
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
ergodic_ticks_volume_indicator.mq5 (8.93 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Profitrader

Uno de los indicadores del volumen de tick con múltiples EMAs por William Blau.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 08.02.2008.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1920

