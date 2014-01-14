Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Ergodic_Ticks_Volume_Indicator - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Profitrader
Uno de los indicadores del volumen de tick con múltiples EMAs por William Blau.
recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 08.02.2008.
Ergodic_Ticks_Volume_Indicator
Un oscilador normalizado con dos curvas, similar al indicador Aroon.DSS Bressert
El indicador Double Smoothed Stochastics fue propuesto por William Blau y Walter Bressert. El cálculo de los valores DSS es similar al indicador Estocástico, la diferencia es el uso del doble suavizado exponencial.