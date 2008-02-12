CodeBaseРазделы
Ind - Widners Oscilator - индикатор для MetaTrader 4

Автор: expert-mt4.nm.ru

Индикатор Ind-Widners Oscilator. Рисует уровни поддержки и сопротивления.

r1,r2,r3,r4,r5,r6; - Это сопротивление
s1,s2,s3,s4,s5,s6; - Это поддержка


