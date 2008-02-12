Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ind - Widners Oscilator - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4828
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: expert-mt4.nm.ru
Индикатор Ind-Widners Oscilator. Рисует уровни поддержки и сопротивления.
r1,r2,r3,r4,r5,r6; - Это сопротивление
s1,s2,s3,s4,s5,s6; - Это поддержка
