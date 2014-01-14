CodeBaseSecciones
DSS Bressert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2123
(26)
dssbressert.mq5 (5.75 KB)
Rosh

Descripcion:

El indicador Double Smoothed Stochastics fue propuesto por William Blau y Walter Bressert. El cálculo de los valores DSS es similar al indicador Stochastic, la diferencia es el uso del doble suavizado exponencial.

La interpretación de los valores DSS es la misma que el Estocástico - los valores por encima de 80 indica estado del mercado de sobrecompra, los valores por debajo de 20 indica estado de mercado de sobreventa.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 08.08.2008.

Cálculo:

Fórmula del DSS Bressert

donde:

  • Ln - el precio más bajo (n barras);
  • Hn - el precio más alto (n barras);
  • LXn - el menor valor de Xn (n barras);
  • HXn - el mayor valor de Xn (n barras);
  • EMA(r) - MA suavizado exponencial (r-período).

Indicador DSS Bressert

Indicador DSS Bressert

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/789

