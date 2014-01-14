Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DSS Bressert - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 2123
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor Real:
Rosh
Descripcion:
El indicador Double Smoothed Stochastics fue propuesto por William Blau y Walter Bressert. El cálculo de los valores DSS es similar al indicador Stochastic, la diferencia es el uso del doble suavizado exponencial.
La interpretación de los valores DSS es la misma que el Estocástico - los valores por encima de 80 indica estado del mercado de sobrecompra, los valores por debajo de 20 indica estado de mercado de sobreventa.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 08.08.2008.
Cálculo:
donde:
- Ln - el precio más bajo (n barras);
- Hn - el precio más alto (n barras);
- LXn - el menor valor de Xn (n barras);
- HXn - el mayor valor de Xn (n barras);
- EMA(r) - MA suavizado exponencial (r-período).
Indicador DSS Bressert
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/789
El indicador XR-Squared utiliza la regresión lineal para determinar la presencia o ausencia de una tendencia de mercado.JBrainTrend1
Indicador de tendencia del popular sistema de trading BrainTrend1 con suavizado preliminar de los timeseries de precio.
Un oscilador normalizado con dos curvas, similar al indicador Aroon.Ergodic_Ticks_Volume_Indicator
Uno de los indicadores del volumen de tick con múltiples EMAs por William Blau.