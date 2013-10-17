CodeBaseРазделы
Индикаторы

WidnersOscilator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2513
(20)
Нормированный осциллятор из двух кривых, аналогичный индикатору Aroon.

Логика работы с индикатором аналогичная. Синяя линия над красной - тренд растущий, красная над синей - тренд падающий. Пересечение линий - момент смены тренда.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.02.2008.

Рис.1. Индикатор WidnersOscilator

