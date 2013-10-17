Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
WidnersOscilator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2513
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Нормированный осциллятор из двух кривых, аналогичный индикатору Aroon.
Логика работы с индикатором аналогичная. Синяя линия над красной - тренд растущий, красная над синей - тренд падающий. Пересечение линий - момент смены тренда.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.02.2008.
Рис.1. Индикатор WidnersOscilator
Chande_Kroll_Stop_v1
Индикатор силы тренда, выполненный в виде цветного облака.TrendLinearReg
Гладкий ненормированный осциллятор, выполненный в виде цветной гистограммы.
StepChoppy_v2
Индикатор силы тренда, который имеет восемь состояний.MultiCurrEA
Пример создания мультивалютного эксперта, который торгует с использованием индикатора Bollinger Bands.