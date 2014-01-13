Autor real:

Tushar Chande

El indicador Aroon fue desarrollado por Tushar S. Chande, CEO de "Tuscarora Capital Management" empresa y autor de los libros "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators" y "Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System" en 1995 para determinar la dirección de la tendencia y la fuerza.



Su principal ventaja es permitir a un operador determinar el inicio de una nueva tendencia, o el final de una tendencia existente.



El Indicador Aroon se puede calcular utilizando las siguientes ecuaciones:

Indicador alcista = [(N periodos - N periodos desde el máximo más alto / N periodos] * 100

Indicator bajista = [(N periodos - N periodos desde el mínimo más bajo) / N periodos] * 100



Ambas ecuaciones indican máximos y mínimos recientes. Los valores de los indicadores más altos muestran máximos y mínimos más recientes, mientras que los valores más bajos indican máximos y mínimos menos recientes. Además, los valores del indicador Aroon oscilan entre los niveles 0 y 100, donde un valor más alto indica una tendencia más fuerte y viceversa.

El indicador se mueve en torno a 30 y 70 posiciones clave - movimientos superiores a 70 indican una fuerte tendencia, mientras que los movimientos inferiores a 30 indican una tendencia débil.



Los movimientos entre 30 y 70 indican que el mercado es inestable. Por ejemplo, si el indicador alcista es más alto que el nivel 70, mientras que el indicador bajista es más bajo que el nivel 30, la tendencia es definitivamente al alza. La intersecciones entre los indicadores alcistas y bajistas indican confirmaciones, si se producen entre los niveles 30 y 70. Por ejemplo, si el indicador alcista intersecta el bajista hacia arriba, se confirma una tendencia al alza.