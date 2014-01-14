Pon "Me gusta" y sigue las noticias
StepChoppy_v2 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Forex-TSD.com
Un indicador de fuerza de tendencia con ocho estados. Una tendencia creciente se muestra en azul claro y azul, una descendente en rojo y amarillo. Un color oscuro indica que la tendencia es fuerte, un clor claro que es débil.
Para el funcionamiento correcto del indicador StepChoppy_v2 indicator, coloque los archivos compliados de StepRSI y StepMA_Line en la carpeta terminal_data_directory\MQL5\Indicators.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 22.02.2008.
Imagen 1. Indicador The StepChoppy_v2
