StepChoppy_v2 - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Forex-TSD.com

Un indicador de fuerza de tendencia con ocho estados. Una tendencia creciente se muestra en azul claro y azul, una descendente en rojo y amarillo. Un color oscuro indica que la tendencia es fuerte, un clor claro que es débil.

Para el funcionamiento correcto del indicador StepChoppy_v2 indicator, coloque los archivos compliados de StepRSI y StepMA_Line en la carpeta terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 22.02.2008.

Imagen 1. Indicador The StepChoppy_v2

Imagen 1. Indicador The StepChoppy_v2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1882

