StepMA_Line - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1225
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
stepma_line.mq5 (9.09 KB) ver
Autor real:

igorad

StepMA se ejecuta como una media móvil.

Señales de Trading:

  • Deberíamos comprar cuando la línea del indicador está cambiando su color de magenta al azul. Una posición larga debe mantenerse hasta que el color de línea cambia a magenta.
  • Deberíamos vender cuando la línea del indicador está cambiando su color de azul a magenta. Una posición corta debe mantenerse hasta que el color de línea cambia a azul.

StepMA Line

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/560

