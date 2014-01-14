Mira cómo descargar robots gratis
StepMA_Line - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1225
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Autor real:
igorad
StepMA se ejecuta como una media móvil.
Señales de Trading:
- Deberíamos comprar cuando la línea del indicador está cambiando su color de magenta al azul. Una posición larga debe mantenerse hasta que el color de línea cambia a magenta.
- Deberíamos vender cuando la línea del indicador está cambiando su color de azul a magenta. Una posición corta debe mantenerse hasta que el color de línea cambia a azul.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/560
