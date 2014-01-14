Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pantalla simple (Simple Display Panel) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1784
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El código está diseñado para ser una simple referencia de cómo crear paneles movibles (arrastre) y rellenarlo con la información obtenida desde el terminal MetaTrader, usando los controles de la librería estándar.
El resultado es un panel que se puede mover cuando se arrastra y puede ser utilizado como si fuera un simple indicador.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/2095
