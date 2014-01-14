Mira cómo descargar robots gratis
Indicador de Propagación (Spread) - indicador para MetaTrader 5
Description:
This is a plain-vanilla code for spread.
The indicator can be placed on any pair on chart window. The font colour and indicator's display position can be changed on the fly. Pips can be normalized too.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/2055
StepChoppy_v2
Un indicador de fuerza de tendencia con ocho estados.Pantalla simple (Simple Display Panel)
El código está diseñado para ser una simple referencia de cómo crear paneles movibles (arrastre) y rellenarlo con la información.
PEMA
PEMA - Media Móvil Exponencial Pentuple.GetLotForOpeningPos
Función que calcula el tamaño del lote dependiendo de la cantidad de dinero en la moneda del depósito que se utiliza.