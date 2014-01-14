CodeBaseSecciones
Indicador de Propagación (Spread) - indicador para MetaTrader 5

Description:

This is a plain-vanilla code for spread.

The indicator can be placed on any pair on chart window. The font colour and indicator's display position can be changed on the fly. Pips can be normalized too.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/2055

