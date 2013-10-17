CodeBaseРазделы
Индикаторы

StepChoppy_v2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Forex-TSD.com

Индикатор силы тренда, который имеет восемь состояний. Растущий тренд отображается сине-голубыми цветами, падающий - красно-жёлтыми. Тёмная окраска свидетельствует о сильном тренде, светлая - о слабом.

Для корректной работы индикатора StepChoppy_v2 необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов StepRSI и StepMA_Line в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.02.2008.

Рис.1 Индикатор StepChoppy_v2

