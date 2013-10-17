Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
StepChoppy_v2 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2928
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Forex-TSD.com
Индикатор силы тренда, который имеет восемь состояний. Растущий тренд отображается сине-голубыми цветами, падающий - красно-жёлтыми. Тёмная окраска свидетельствует о сильном тренде, светлая - о слабом.
Для корректной работы индикатора StepChoppy_v2 необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов StepRSI и StepMA_Line в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.02.2008.
Рис.1 Индикатор StepChoppy_v2
Нормированный осциллятор из двух кривых, аналогичный индикатору Aroon.Chande_Kroll_Stop_v1
Индикатор силы тренда, выполненный в виде цветного облака.
Пример создания мультивалютного эксперта, который торгует с использованием индикатора Bollinger Bands.ColorDM_361
Цифровой моментум, выполненный в виде цветных значков.