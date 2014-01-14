Pon "Me gusta" y sigue las noticias
StepRSI_v5.2 - indicador para MetaTrader 5
1247
Autor original:
Forex-TSD.com
Un indicador de tendencia que utiliza el oscilador analógico RSI y su línea de señal. Queda trazado como una nube coloreada
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 22.02.2008.
Indicador StepRSI_v5.2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1881
