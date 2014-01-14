CodeBaseSecciones
StepRSI_v5.2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1247
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
steprsi_v52.mq5 (8.58 KB) ver
Autor original:

Forex-TSD.com

Un indicador de tendencia que utiliza el oscilador analógico RSI y su línea de señal. Queda trazado como una nube coloreada

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 22.02.2008.

Indicador StepRSI_v5.2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1881

