StepChoppy_v2 - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Forex-TSD.com

Um indicador de força de tendência com oito estados. Uma tendência crescente é azul claro e azul, a de queda é vermelho e amarelo. Cores escuras indicam uma forte tendência, cores claras - uma fraca.

Para o correto funcionamento do indicador StepChoppy_v2, coloque os arquivos compilados de StepRSI e StepMA_Line na pasta terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.02.2008.

Figura 1. O indicador StepChoppy_v2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1882

