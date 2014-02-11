代码库部分
StepChoppy_v2 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
原作者：

Forex-TSD.com

具有8种状态的趋势强度指标。上升趋势是淡蓝色和蓝色，下降趋势是红色和黄色。深色代表强烈的趋势，浅色代表弱趋势。

为了正确使用StepChoppy_v2指标，将StepRSIStepMA_Line编译后的文件放置到terminal_data_directory\MQL5\Indicators文件夹下。

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年2月22日在mql4.com的代码基地中发布。

图 1. StepChoppy_v2指标

图 1. StepChoppy_v2指标

