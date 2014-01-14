CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

PEMA - indicador para MetaTrader 5

Bruno Pio | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1200
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
pema.mq5 (4.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

PEMA - Media Móvil Exponencial Pentuple.

PEMA = QEMA + TEMA(y - QEMA)

PEMA = 50, EURUSD D1

PEMA = 50, EURUSD D1

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/945

Indicador de Propagación (Spread) Indicador de Propagación (Spread)

Indicador Spread - muestra la actual propagación en la ventana del gráfico.

StepChoppy_v2 StepChoppy_v2

Un indicador de fuerza de tendencia con ocho estados.

GetLotForOpeningPos GetLotForOpeningPos

Función que calcula el tamaño del lote dependiendo de la cantidad de dinero en la moneda del depósito que se utiliza.

ResultRetcodeDescription ResultRetcodeDescription

Función que descifra el código del resultado de la operación de trade para las funciones OrderSend() y OrderCheck().