PEMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1200
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
PEMA - Media Móvil Exponencial Pentuple.
PEMA = QEMA + TEMA(y - QEMA)
PEMA = 50, EURUSD D1
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/945
