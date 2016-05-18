und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
StepChoppy_v2 - Indikator für den MetaTrader 5
814
Forex-TSD.com
Ein Indikator für Trendstärke mit acht Zuständen. Ein wachsender Trend ist hellblau und blau, ein fallender rot und gelb. Eine dunkle Farbe zeigt einen starken Trend an, hellen Farben einen schwachen.
Damit der StepChoppy_v2 Indikator korrekt funktioniert, kopieren Sie die compilierten DAteien StepRSI und StepMA_Line in den Ordner terminal_data_directory\MQL5\Indikatoren.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 22.02.2008.
Abbildung 1. Der StepChoppy_v2 Indikator
Ein Trendindikator der einen Oszillator wie beim RSI und seiner Signallinie verwendet. Er wird als kolorierte Wolke gezeichnet.Fast FrAMA
Der Fast FrAMA hat im Ggensatz zum dem in der MQL5 Suite, mehr verschiedene Preiskonstanten, auf die er angewendet werden kann und der Hauptunterschied ist, dass die Berechnungsgeschwindigkeit um den Faktor 30 bis 100 erhöht wurde.
Ein nicht normalisierter Oszillator.TrendLinearReg
Ein geglätteter nicht-normalisierter Oszillator der in Form eines Farbhistogramms implementiert wurde.