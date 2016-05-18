CodeBaseKategorien
StepChoppy_v2 - Indikator für den MetaTrader 5

Ein Indikator für Trendstärke mit acht Zuständen. Ein wachsender Trend ist hellblau und blau, ein fallender rot und gelb. Eine dunkle Farbe zeigt einen starken Trend an, hellen Farben einen schwachen.

Damit der StepChoppy_v2 Indikator korrekt funktioniert, kopieren Sie die compilierten DAteien StepRSI und StepMA_Line in den Ordner terminal_data_directory\MQL5\Indikatoren.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 22.02.2008.

Abbildung 1. Der StepChoppy_v2 Indikator

