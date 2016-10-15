無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
StepChoppy_v2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 962
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Forex-TSD.com
8つの状態をもつトレンド力の指標。上昇トレンドは水色と青で、下降トレンドは赤と黄色です。濃い色は強いトレンド、薄い色は弱いトレンドを示しています。
StepChoppy_v2指標を正しく操作するには、コンパイルされたStepRSIとStepMA_Lineファイルをterminal_data_directory\MQL5\Indicatorsフォルダに配置します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月22日に公開されました。
図1 StepChoppy_v2指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1882
StepRSI_v5.2
RSIとそのシグナルラインのオシレーターアナログを使用するトレンド指標。色付きの雲の形として描画されます。高速FrAMA
MQL5スイートのバージョンとは対照的に、高速FrAMAではより広い価格定数が選択でき、主な違いとして、計算速度が30~100倍に増加されます。
SI
正規化されていないオシレータ。TrendLinearReg
色ヒストグラムの形で実装された滑らかな正規化されていないオシレータ。