N Candles v3 - expert para MetaTrader 5

EA que procura N velas idênticas consecutivas. Ele compra em velas de alta, vende em velas de baixa. No código, são usadas as classes de negociação CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo.

Versão 1: N Candles

Versão 2: N Candles v2

Nova versão 3:

Parâmetros de entrada:

  • N velas idênticas pertencentes a uma sequência.
  • Lote
  • Take-Profit (em pips)
  • Stop-Loss (em pips)
  • Trailing-Stop ("0" -> sem trailing)
  • Trailing Step (usa-se se o Trailing-Stop >0)
  • Magic da ordem
  • Derrapagem

Exemplo de pesquisa, em N=3:

N-_Candles_v3

    Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18575

