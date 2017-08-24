Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
N Candles v3 - expert para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1335
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
EA que procura N velas idênticas consecutivas. Ele compra em velas de alta, vende em velas de baixa. No código, são usadas as classes de negociação CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo.
Versão 1: N Candles
Versão 2: N Candles v2
Nova versão 3:
Parâmetros de entrada:
- N velas idênticas pertencentes a uma sequência.
- Lote
- Take-Profit (em pips)
- Stop-Loss (em pips)
- Trailing-Stop ("0" -> sem trailing)
- Trailing Step (usa-se se o Trailing-Stop >0)
- Magic da ordem
- Derrapagem
Exemplo de pesquisa, em N=3:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18575
