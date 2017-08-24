N-_Candles_v3

EA que procura N velas idênticas consecutivas. Ele compra em velas de alta, vende em velas de baixa. No código, são usadas as classes de negociação CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo.

Versão 1: N Candles

Versão 2: N Candles v2

Nova versão 3:

Parâmetros de entrada:

N velas idênticas pertencentes a uma sequência.

Lote

Take-Profit (em pips)

Stop-Loss (em pips)

Trailing-Stop ("0" -> sem trailing)

Trailing Step (usa-se se o Trailing-Stop >0)

Magic da ordem

Derrapagem

Exemplo de pesquisa, em N=3: