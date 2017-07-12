CodeBaseKategorien
Expert Advisors

N Candles v3 - Experte für den MetaTrader 5

Der EA sucht der N-identischen Kerzen nacheinander. Auf den bülligen Kerzen geht Kauf, auf den bären Kerzen — Verkauf. Im Code wurden die Handelsklassen CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo verwendet.

Version 1: N Candles

Version 2: N Candles v2

Das Neu in der Version 3:

Eingangsparameter:

  • die N-identischen Kerzen, die zur anfangs Reihe gehören
  • Lot
  • Take Profit (in Pips)
  • Stop-Loss (in Pips)
  • Trailing-Stop ("0" -> ohne Trailing)
  • Der Schritt des Trailing (es wird verwendet, wenn Trailing-Stop >0 ist)
  • ORDER_MAGIC
  • Slippage

Das Beispiel der Suche, auf N=3:

N-_Candles_v3

    Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18575

