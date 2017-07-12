und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
N Candles v3 - Experte für den MetaTrader 5
Ansichten: 932
- 932
- Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der EA sucht der N-identischen Kerzen nacheinander. Auf den bülligen Kerzen geht Kauf, auf den bären Kerzen — Verkauf. Im Code wurden die Handelsklassen CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo verwendet.
Version 1: N Candles
Version 2: N Candles v2
Das Neu in der Version 3:
Eingangsparameter:
- die N-identischen Kerzen, die zur anfangs Reihe gehören
- Lot
- Take Profit (in Pips)
- Stop-Loss (in Pips)
- Trailing-Stop ("0" -> ohne Trailing)
- Der Schritt des Trailing (es wird verwendet, wenn Trailing-Stop >0 ist)
- ORDER_MAGIC
- Slippage
Das Beispiel der Suche, auf N=3:
