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N Candles v3 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2455
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих — продажа. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo.

Версия 1: N Candles.

Версия 2: N Candles v2.

Новое в версии 3:


Входные параметры

  • N идентичных свечей, входящих в искомый ряд;
  • Лот;
  • Тейк-профит (в пипсах);
  • Стоп-лосс (в пипсах);
  • Трейлинг стоп ("0" -> без трейлинга);
  • Шаг трейлинга (используется, если трейлинг-стоп >0);
  • Мэджик ордера;
  • Проскальзывание.

Пример поиска, на N=3:

N-_Candles_v3

KiS_max_min_Avg KiS_max_min_Avg

Перерисовывающийся канал, выполненный с цветным, фоновым заполнением

Color_QEMA_Digit_HTF Color_QEMA_Digit_HTF

Индикатор Color_QEMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Intersection 2 iMA Intersection 2 iMA

Простая система, работающая на пересечении двух МА.

EveningStarStatistics EveningStarStatistics

Индикатор показывает статистику паттерна "Evening Star".