N-_Candles_v3

Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих — продажа. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo.

Версия 1: N Candles.

Версия 2: N Candles v2.

Новое в версии 3:





Входные параметры

N идентичных свечей, входящих в искомый ряд;

Лот;

Тейк-профит (в пипсах);

Стоп-лосс (в пипсах);

Трейлинг стоп ("0" -> без трейлинга);

Шаг трейлинга (используется, если трейлинг-стоп >0);

Мэджик ордера;

Проскальзывание.

Пример поиска, на N=3: