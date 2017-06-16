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N Candles v3 - эксперт для MetaTrader 5
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Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих — продажа. В коде использованы торговые классы CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo.
Версия 1: N Candles.
Версия 2: N Candles v2.
Новое в версии 3:
Входные параметры
- N идентичных свечей, входящих в искомый ряд;
- Лот;
- Тейк-профит (в пипсах);
- Стоп-лосс (в пипсах);
- Трейлинг стоп ("0" -> без трейлинга);
- Шаг трейлинга (используется, если трейлинг-стоп >0);
- Мэджик ордера;
- Проскальзывание.
Пример поиска, на N=3:
KiS_max_min_Avg
Перерисовывающийся канал, выполненный с цветным, фоновым заполнениемColor_QEMA_Digit_HTF
Индикатор Color_QEMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Intersection 2 iMA
Простая система, работающая на пересечении двух МА.EveningStarStatistics
Индикатор показывает статистику паттерна "Evening Star".