Asesores Expertos

IStochastic_Trading - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
917
24
Autor de la ideaandréi, autor del código mq5barabashkakvn.

Comercio con el indicador Stochastic Oscillator. Promediación. Limitación del número de posiciones. Trailing.

Parámetros de entrada:

  • Lots
  • Take Profit
  • Stop Loss (in pips)
  • Trailing Stop (in pips) (if "0" the parameter is off)
  • Max Positions (if "0" the parameter is off)
  • Gap
  • K-period (number of bars for calculations)
  • D-period (period of first smoothing)
  • final smoothing
  • zoneBUY
  • zoneSELL

Condiciones para la apertura de posición "Sell" - la línea principal del oscilador Stochastic es menor a la línea de señal del oscilador Stochastic en la barra con el índice "1" y además la línea de señal del oscilador Stochastic se encuentra por encima de "zoneSELL":

IStochastic_Trading sell

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18584

