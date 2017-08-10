Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
IStochastic_Trading - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 917
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea — andréi, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Comercio con el indicador Stochastic Oscillator. Promediación. Limitación del número de posiciones. Trailing.
Parámetros de entrada:
- Lots
- Take Profit
- Stop Loss (in pips)
- Trailing Stop (in pips) (if "0" the parameter is off)
- Max Positions (if "0" the parameter is off)
- Gap
- K-period (number of bars for calculations)
- D-period (period of first smoothing)
- final smoothing
- zoneBUY
- zoneSELL
Condiciones para la apertura de posición "Sell" - la línea principal del oscilador Stochastic es menor a la línea de señal del oscilador Stochastic en la barra con el índice "1" y además la línea de señal del oscilador Stochastic se encuentra por encima de "zoneSELL":
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18584
Sencillo sistema que funciona con el cruce de dos МА.N Candles v3
El asesor busca N barras iguales seguidas. En las velas alcistas va la compra, en las bajistas, la venta.
Indicador Boa_ZigZag con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Boa_ZigZag_Price
Indicador Boa_ZigZag con marcas de color de los valores de los picos del zigzag.