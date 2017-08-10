CodeBaseSecciones
KiS_max_min_Avg - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: KCBT

Canal que se redibuja, implementado con fondo de color. La línea azul del canal se colorea de acuerdo con la tendencia presente en el mercado.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 11.10.2007.

Fig.1 Indicador KiS_max_min_Avg

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18567

