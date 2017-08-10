Mira cómo descargar robots gratis
EveningStarStatistics - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 828
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
El indicador muestra las estadísticas del patrón "Evening Star".
"EveningStar" — visualización del número de patrones encontrados en el símbolo y marco temporal actual en el diapasón de fechas indicado. Se usan las clases CGraphic, CCurve, CAxis.
Enlaces útiles: indicador EveningStar, asesor EveningStar
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18571
