CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

EveningStarStatistics - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
828
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador muestra las estadísticas del patrón "Evening Star".

 "EveningStar" — visualización del número de patrones encontrados en el símbolo y marco temporal actual en el diapasón de fechas indicado.  Se usan las clases CGraphic, CCurve, CAxis.

EveningStarStatistics

Enlaces útiles: indicador EveningStar, asesor EveningStar

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18571

KiS_max_min_Avg KiS_max_min_Avg

Canal que se redibuja, implementado con fondo de color

Boa_ZigZag Boa_ZigZag

Zigzag con propiedades poco usuales

N Candles v3 N Candles v3

El asesor busca N barras iguales seguidas. En las velas alcistas va la compra, en las bajistas, la venta.

Intersection 2 iMA Intersection 2 iMA

Sencillo sistema que funciona con el cruce de dos МА.