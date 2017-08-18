N-_Candles_v3

请观看如何免费下载自动交易
本EA交易搜索连续N个相同方向的烛形，它会在连续上升的烛形时买入，而在下跌烛形时卖出。在代码中使用了 CPositionInfo, CTrade 和 CSymbolInfo 类。
版本 1: N Candles
版本 2: N Candles v2
版本 3 的新内容:
输入参数:
- 在所需价格序列中 N 个连续的烛形
- Lot (手数)
- Take Profit (获利，单位是pips)
- Stop Loss (止损，单位是pips)
- Trailing Stop (跟踪止损，"0" -> 不使用)
- Trailing Step (跟踪止损步长，如果 trailing stop >0 才使用)
- Order magic (订单的幻数)
- 滑点
搜索 N=3 的实例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18575
