N Candles v3 - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
1583
(27)
本EA交易搜索连续N个相同方向的烛形，它会在连续上升的烛形时买入，而在下跌烛形时卖出。在代码中使用了 CPositionInfo, CTrade 和 CSymbolInfo 类。

版本 1: N Candles

版本 2: N Candles v2

版本 3 的新内容:

输入参数:

  • 在所需价格序列中 N 个连续的烛形
  • Lot (手数)
  • Take Profit (获利，单位是pips)
  • Stop Loss (止损，单位是pips)
  • Trailing Stop (跟踪止损，"0" -> 不使用)
  • Trailing Step (跟踪止损步长，如果 trailing stop >0 才使用)
  • Order magic (订单的幻数)
  • 滑点

搜索 N=3 的实例:

N-_Candles_v3

    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18575

