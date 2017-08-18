N-_Candles_v3

本EA交易搜索连续N个相同方向的烛形，它会在连续上升的烛形时买入，而在下跌烛形时卖出。在代码中使用了 CPositionInfo, CTrade 和 CSymbolInfo 类。

版本 1: N Candles

版本 2: N Candles v2

版本 3 的新内容:

输入参数:

在所需价格序列中 N 个连续的烛形

Lot (手数)

Take Profit (获利，单位是pips)

Stop Loss (止损，单位是pips)

Trailing Stop (跟踪止损，"0" -> 不使用)

Trailing Step (跟踪止损步长，如果 trailing stop >0 才使用)

Order magic (订单的幻数)

滑点

搜索 N=3 的实例: