EveningStarStatistics - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
962
(22)
Der Indikator zeigt die Statistik des Muster "Evening Star".

 "EveningStar" — die Visualisierung der Muster-Anzahl, die auf dem laufenden Symbol und der Timeframe im gegebenen Daten-Bereich gefunden wurden. Es wurden die Klassen CGraphic, CCurve, CAxis verwendet.

EveningStarStatistics

Die nützlichen Links: der Indikator EveningStar, der EA EveningStar

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18571

