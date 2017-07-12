EveningStarStatistics

Der Indikator zeigt die Statistik des Muster "Evening Star".

"EveningStar" — die Visualisierung der Muster-Anzahl, die auf dem laufenden Symbol und der Timeframe im gegebenen Daten-Bereich gefunden wurden. Es wurden die Klassen CGraphic, CCurve, CAxis verwendet.

Die nützlichen Links: der Indikator EveningStar, der EA EveningStar