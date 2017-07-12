Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
EveningStarStatistics - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeigt die Statistik des Muster "Evening Star".
"EveningStar" — die Visualisierung der Muster-Anzahl, die auf dem laufenden Symbol und der Timeframe im gegebenen Daten-Bereich gefunden wurden. Es wurden die Klassen CGraphic, CCurve, CAxis verwendet.
Die nützlichen Links: der Indikator EveningStar, der EA EveningStar
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18571
KiS_max_min_Avg
Der umgezeichneten Kanal, der mit der farbigen Hintergrund-Auffüllung erstellt istBoa_ZigZag
Der ZigZag mit den ungewöhnlichen Eigenschaften
N Candles v3
Der EA sucht der N-identischen Kerzen nacheinander. Auf den bülligen Kerzen geht Kauf, auf den bären Kerzen — Verkauf.Intersection 2 iMA
Das einfache System, der auf der Kreuzung der zwei МА funktioniert.