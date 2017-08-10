Pon "Me gusta" y sigue las noticias
EveningStar - Asesor Experto para MetaTrader 5
El asesor EveningStar comercia según el patrón "Evening Star" (Estrella vespertina) el dibujo se toma como ejemplo del indicador homólogo, el propio asesor no dibuja signos en el gráfico):
El volumen del lote se calcula como el tanto por ciento del margen libre.
Podrá conocer más información sobre el patrón "Evening Star" (Estrella vespertina) en el código del indicador EveningStar.
Parámetros del asesor:
- Evening Star - tipo de posición abierta (Buy o Sell)
- Take Profit (in pips)
- Stop Loss (in pips)
- Risk in percent for a deal - riesgo en la transacción en tanto por ciento del margen libre
- Shift in bars (from 1 to 255)
- Gap. true -> gap is taken into account
- Candle 2 type. true -> type of candle 2 is taken into account
- Candle sizes. true -> candle sizes is taken into account
- true -> close opposite positions - orden de acciones con las posiciones en dirección contraria
- magic number
