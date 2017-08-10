CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

EveningStar - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1202
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
EveningStar.mq5 (25.94 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El asesor EveningStar comercia según el patrón "Evening Star" (Estrella vespertina) el dibujo se toma como ejemplo del indicador homólogo, el propio asesor no dibuja signos en el gráfico):

Indiactor Evening Star

El volumen del lote se calcula como el tanto por ciento del margen libre.

Podrá conocer más información sobre el patrón "Evening Star" (Estrella vespertina) en el código del indicador EveningStar.

Parámetros del asesor:

  • Evening Star - tipo de posición abierta (Buy o Sell)
  • Take Profit (in pips) 
  • Stop Loss (in pips)
  • Risk in percent for a deal - riesgo en la transacción en tanto por ciento del margen libre
  • Shift in bars (from 1 to 255)
  • Gap. true -> gap is taken into account
  • Candle 2 type. true -> type of candle 2 is taken into account
  • Candle sizes. true -> candle sizes is taken into account
  • true -> close opposite positions - orden de acciones con las posiciones en dirección contraria
  • magic number
El asesor funciona solo en el momento de aparición de una nueva barra.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18507

EveningStar EveningStar

El indicador muestra el patrón "Evening Star" (Estrella vespertina).

CCheckNewCandle CCheckNewCandle

Clase para controlar la aparición de la vela

XROC2_VG_HTF XROC2_VG_HTF

Indicador XROC2_VG con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Daily Open Line Daily Open Line

Indicador sencillo que muestra el precio de apertura del día.