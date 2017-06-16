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Индикаторы

EveningStarStatistics - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2170
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор показывает статистику паттерна "Evening Star".

 "EveningStar" — визуализация количества паттернов, найденных на текущем символе и таймфрейме в заданном диапазоне дат.  Использованы классы CGraphic, CCurve, CAxis.

EveningStarStatistics

Полезные ссылки: индикатор EveningStar, советник EveningStar

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