EveningStarStatistics

Индикатор показывает статистику паттерна "Evening Star".

"EveningStar" — визуализация количества паттернов, найденных на текущем символе и таймфрейме в заданном диапазоне дат. Использованы классы CGraphic, CCurve, CAxis.

Полезные ссылки: индикатор EveningStar, советник EveningStar