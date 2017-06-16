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EveningStarStatistics - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор показывает статистику паттерна "Evening Star".
"EveningStar" — визуализация количества паттернов, найденных на текущем символе и таймфрейме в заданном диапазоне дат. Использованы классы CGraphic, CCurve, CAxis.
Полезные ссылки: индикатор EveningStar, советник EveningStar
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